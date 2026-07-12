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Haberler Fotohaber 15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:02

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım hızlanırken, çalışanlar ve plan yapacak vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Böylece " 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor, kamu kurumları kapalı mı olacak?" soruları ön plana çıktı. İşte 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu uyarınca 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair tüm detaylar...

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15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu özel günün, haftanın hangi gününde idrak edileceği ile köprü izin imkanları sunup sunmayacağı, kamu ve özel sektör çalışma mesaisi, toplu taşıma ücret durumu gibi konu başlıkları ön plana çıktı. 2026 yılı 15 Temmuz takvim bilgileri açıklandı.

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 15 Temmuz günü, 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı aziz milletimizin gösterdiği destansı direnişi ve demokrasi zaferini anmak amacıyla ön plana çıkmaktadır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda yapılan değişiklikle beraber, 15 Temmuz günü 1 tam gün resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

2026 YILINDA 15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvim yaprakları kontrol edildiğinde, 2026 yılı içerisindeki 15 Temmuz tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir. Haftanın tam ortasında yer alan bu durum, iş dünyası ve çalışanlar için rutin mesai düzenini bölen bir takvim yapısı oluşturuyor.

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

HAFTA SONU İLE BİRLEŞTİRME: 5 GÜNLÜK KÖPRÜ İZİN FORMÜLÜ

15 Temmuz'un Çarşamba gününe denk gelmesi, yıllık izin planı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat doğuruyor. Stratejik bir planlamayla; 13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günleri için toplamda 2 gün yıllık izin alan bir çalışan, önceki hafta sonunu da (11-12 Temmuz) sürece dahil ederek kesintisiz 5 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşuyor.

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

KAMU KURUMLARI, BANKALAR VE BORSA KAPALI MI OLACAK?

Resmi tatil mevzuatı gereği, 15 Temmuz Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarının tamamı kapalı olacaktır. Bu kapsamda valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, vergi daireleri ve muhtarlıklar hizmet vermeyecektir. Aynı zamanda bankalar, borsa (Borsa İstanbul), PTT şubeleri de işlem yapmayacak.

Özel sektör çalışanları için de yasal olarak tatil uygulaması geçerli sayılacak.

15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü belirlenen raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Karara göre ücretsiz ulaşım uygulaması bu hatlarda geçerli olacak:

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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