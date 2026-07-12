15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?

Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan hain darbe girişiminin yıl dönümüne sayılı günler kala, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu özel günün, haftanın hangi gününde idrak edileceği ile köprü izin imkanları sunup sunmayacağı, kamu ve özel sektör çalışma mesaisi, toplu taşıma ücret durumu gibi konu başlıkları ön plana çıktı. 2026 yılı 15 Temmuz takvim bilgileri açıklandı.