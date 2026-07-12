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15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?
Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:02
15 Temmuz 2026 Tatil Takvimi | 15 Temmuz resmi tatil mi, hangi gün, hafta sonuyla birleşiyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım hızlanırken, çalışanlar ve plan yapacak vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Böylece " 15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor, kamu kurumları kapalı mı olacak?" soruları ön plana çıktı. İşte 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu uyarınca 15 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair tüm detaylar...