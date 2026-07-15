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15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:03
15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...
"Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, hangi tarifelerde geçerli?" soruları arama motorlarında ön plana çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olmasıyla birlikte, bugün Türkiye genelinde seyahat edecek veya anma programlarına katılacak vatandaşların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Resmi Gazete kararıyla 15 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı netlik kazandı.