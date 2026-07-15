15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücret durumu, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro araçlarında uygulanacak tarife ile vatandaşların planlamaları şekillenecek. Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte, bugüne ait toplu taşıma ücreti ön plana çıktı.