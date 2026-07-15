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Haberler Fotohaber 15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...
Giriş Tarihi: 15.07.2026 07:03

15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...

"Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, hangi tarifelerde geçerli?" soruları arama motorlarında ön plana çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olmasıyla birlikte, bugün Türkiye genelinde seyahat edecek veya anma programlarına katılacak vatandaşların gözü resmi açıklamalara çevrildi. Resmi Gazete kararıyla 15 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı netlik kazandı.

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15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu taşımanın ücret durumu, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Marmaray, metrobüs, otobüs ve metro araçlarında uygulanacak tarife ile vatandaşların planlamaları şekillenecek. Resmi Gazete'de yer alan karar ile birlikte, bugüne ait toplu taşıma ücreti ön plana çıktı.

15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü belirlenen raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

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15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...

15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, bu hatlardan yararlanan yolculardan 15 Temmuz 2026 tarihinde ulaşım ücreti alınmayacak:

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
  • Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...

15 TEMMUZ'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz'da İETT araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 Temmuz Toplu Taşıma Ücretleri | Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metrobüs, otobüsler...

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

MADDE 1- (1) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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