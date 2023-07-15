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Haberler Fotohaber 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? İstanbul, İzmir, Ankara’da 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 15.07.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 08:58

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? İstanbul, İzmir, Ankara’da 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusu bu özel gün dolayısıyla yanıt arıyor. Resmi tatiller arasında yer alan özel günlerde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Böylece vatandaşlar şehrin farklı noktalarındaki kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak katılım sağlıyor. Bu nedenle pek çok kişi İstanbul, İzmir, Ankara'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla konuyla ilgili açıklamaları takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da Marmaray, metrobüs, İZBAN, İETT, metro, otobüs bedava mı? İşte son açıklamalara göre İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi sorusunun yanıtı.

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? İstanbul, İzmir, Ankara’da 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bugün yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. Hain darbe girişiminde vatanını savunurken şehit düşen vatandaşlarımız ve gazilerimizin anıldığı bu özel günde törenlere katılmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi soruları da araştırmalar arasında bulunuyor. İşte İstanbul, İzmir, Ankara'da 15 Temmuz toplu ulaşım ücretsiz mi sorusunun yanıtı.

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? İstanbul, İzmir, Ankara’da 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

15 TEMMUZ İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

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15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? İstanbul, İzmir, Ankara’da 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

MARMARAY, METRO, METROBÜS BEDAVA MI?

Diğer yandan İstanbul'da İstanbulkart geçen toplu taşıma araçlarında, İstanbulkart'ı kişiselleştirilmiş olanlar ücretsiz seyahat edebiliyor. Bu noktada Marmaray, metro, metrobüs, tramvay gibi yoğun kullanılan toplu taşıma araçları da ücretsiz olarak hizmet verecek.

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? İstanbul, İzmir, Ankara’da 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

ANKARA'DA 15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şehir içi toplu taşıma araçları, 15 Temmuz saat 00.00'dan 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar vatandaşa ücretsiz hizmet verecek.

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