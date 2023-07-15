15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, paralı mı? İstanbul, İzmir, Ankara’da 15 Temmuz 2023 İETT, metro, metrobüs, Marmaray, otobüs bedava mı, toplu ulaşım ücretsiz mi?

Giriş Tarihi: 15.07.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 08:58

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi sorusu bu özel gün dolayısıyla yanıt arıyor. Resmi tatiller arasında yer alan özel günlerde toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Böylece vatandaşlar şehrin farklı noktalarındaki kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak katılım sağlıyor. Bu nedenle pek çok kişi İstanbul, İzmir, Ankara'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla konuyla ilgili açıklamaları takip ediyor. Peki, 15 Temmuz'da Marmaray, metrobüs, İZBAN, İETT, metro, otobüs bedava mı? İşte son açıklamalara göre İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz mi sorusunun yanıtı.