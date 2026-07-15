15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

Bugün gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" kapsamında, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü kararıyla İstanbul'da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına köprü geçişlerinde ve bağlantı yollarında uygulanacak kapalı yolları ve alternatif güzergahların listesi gündeme geldi.