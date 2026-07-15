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Haberler Fotohaber 15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:24

15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek olan anma programları nedeniyle İstanbul'da geniş kapsamlı trafik önlemleri devreye alındı. Peki "Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler?" İşte seyahatlerinizi aksatmamak ve trafikte mağdur olmamak adına bilmeniz gereken 15 Temmuz 2026 kapalı yolların tam listesi ve belirlenen alternatif güzergahlar...

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15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

Bugün gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" kapsamında, İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü kararıyla İstanbul'da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına köprü geçişlerinde ve bağlantı yollarında uygulanacak kapalı yolları ve alternatif güzergahların listesi gündeme geldi.

15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün açıklamasına göre trafik düzenlemesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma programı kapsamında uygulanacak. Türkiye Atletizm Federasyonunun etkinlik programına göre anma yürüyüşü saat 10.00'da başlayacak. Zincirlikuyu'dan başlayacak 5 kilometrelik parkur, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erecek. İşte kapalı yollar listesi;

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15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

15 TEMMUZ 2026 KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Beşiktaş

- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

- Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

- Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

- Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey Katılım

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkii

- D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkii

Üsküdar

- Beylerbeyi Köprü Katılım

- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

- Altunizade Kavşağı

- Tophanelioğlu Caddesi Köprü Katılım

15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU!

15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?

YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Belirtilen yolların 15 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Ancak etkinliğin sona erme süresi ve bölgedeki trafik yoğunluğuna bağlı olarak açılış saatlerinde değişiklik yaşanabilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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