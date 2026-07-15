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15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:24
15 Temmuz Trafiğe Kapalı Yollar Listesi 2026 | Bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek olan anma programları nedeniyle İstanbul'da geniş kapsamlı trafik önlemleri devreye alındı. Peki "Bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar neler?" İşte seyahatlerinizi aksatmamak ve trafikte mağdur olmamak adına bilmeniz gereken 15 Temmuz 2026 kapalı yolların tam listesi ve belirlenen alternatif güzergahlar...