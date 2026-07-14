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15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:46
15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığından toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması bu yıl da geçerli olacak. Hal böyle olunca, araç sahipleri köprü ve otoyollar için de benzer bir uygulama olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?