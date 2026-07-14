15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?

15 Temmuz Çarşamba günü köprü ve otoyolları kullanacak olan vatandaşlar, geçen yıllarda uygulanan ücretsiz geçiş uygulamasının bu yıl da yürürlükte olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Resmi Gazete kararı ışığında 15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi;