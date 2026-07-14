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Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:46

15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer aldığından toplu taşıma araçlarında ücretsiz ulaşım uygulaması bu yıl da geçerli olacak. Hal böyle olunca, araç sahipleri köprü ve otoyollar için de benzer bir uygulama olup olmadığını araştırmaya koyuldu. Peki, yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri ücretsiz?

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15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?

15 Temmuz Çarşamba günü köprü ve otoyolları kullanacak olan vatandaşlar, geçen yıllarda uygulanan ücretsiz geçiş uygulamasının bu yıl da yürürlükte olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Resmi Gazete kararı ışığında 15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi;

15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?

15 TEMMUZ'DA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

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15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?

Toplu taşıma araçlarına ilişkin Resmi Gazete'de yer alan karar şu şekilde:

MADDE 1- (1) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

15 Temmuz ücretsiz köprü ve otoyollar listesi: Yarın köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangileri?

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