15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu

Resmî tatilde uygulanacak çalışma programı ile açık eczanelerin durumu belli oldu. Reçeteli ilaçlarını almak veya sağlık ürünlerine ulaşmak isteyenlerin 15 Temmuz için hazırlanan çalışma düzenini dikkate alması gerekiyor. Eczanelerde resmî tatil günlerinde uygulanan nöbet sistemi devreye girecek. Çalışma saatleri ve görevli eczaneler, il ve ilçelere göre hazırlanan listelerde yer alacak.