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15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu
Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 10:42
15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle eczanelerin çalışma düzeninde değişiklik olacak. İlaç temin etmek isteyen vatandaşlar, normal eczanelerin hizmet verip vermeyeceğini ve nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılacağını kontrol ediyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı?