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Haberler Fotohaber 15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu
Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 10:42

15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle eczanelerin çalışma düzeninde değişiklik olacak. İlaç temin etmek isteyen vatandaşlar, normal eczanelerin hizmet verip vermeyeceğini ve nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılacağını kontrol ediyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı?

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15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu

Resmî tatilde uygulanacak çalışma programı ile açık eczanelerin durumu belli oldu. Reçeteli ilaçlarını almak veya sağlık ürünlerine ulaşmak isteyenlerin 15 Temmuz için hazırlanan çalışma düzenini dikkate alması gerekiyor. Eczanelerde resmî tatil günlerinde uygulanan nöbet sistemi devreye girecek. Çalışma saatleri ve görevli eczaneler, il ve ilçelere göre hazırlanan listelerde yer alacak.

15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü normal eczaneler kapalı olacak, yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik uyarınca resmî tatil günlerinde nöbetçi olmayan eczaneler faaliyet gösteremiyor.

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15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Nöbetçi eczanelerin adresleri ve çalışma saatleri il ve ilçelere göre değişebilecek. Vatandaşlar, kendilerine en yakın açık eczaneyi ilgili eczacı odasının nöbetçi eczane listesinden öğrenebilecek.

15 Temmuz’da eczaneler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi eczane sorgulama ekranı ve çalışma durumu

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Vatandaşlar, bulundukları il veya ilçedeki nöbetçi eczaneleri ilgili eczacı odasının internet sitesinden sorgulayabilecek. Listelerde eczanelerin adres, telefon ve konum bilgileri yer alacak. Gitmeden önce eczaneyi arayarak güncel çalışma durumunun kontrol edilmesi öneriliyor.

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