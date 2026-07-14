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15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:31
15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle ulaşımda geçici düzenlemeye gidilecek. Bazı köprü bağlantıları ile D-100 üzerindeki ayrım noktaları belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılacak. Peki, 15 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, alternatif yollar ve kapalı güzergâhlar…