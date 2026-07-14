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Haberler Fotohaber 15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:31

15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenecek Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle ulaşımda geçici düzenlemeye gidilecek. Bazı köprü bağlantıları ile D-100 üzerindeki ayrım noktaları belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılacak. Peki, 15 Temmuz'da İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte, alternatif yollar ve kapalı güzergâhlar…

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15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar

İstanbul'da 15 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek Demokrasi ve Şehitleri Anma koşusu öncesinde trafik tedbirleri açıklandı. Programın yapılacağı güzergâh çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren araç geçişine izin verilmeyecek. Kapatma kararından Beşiktaş ve Üsküdar ilçeleriyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantıları etkilenecek.

15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar

İSTANBUL'DA YOLLAR SAAT KAÇTA TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün açıklamasına göre yollar, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.

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15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar

15 TEMMUZ İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Trafik düzenlemesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma programı kapsamında uygulanacak. Türkiye Atletizm Federasyonunun etkinlik programına göre anma yürüyüşü saat 10.00'da başlayacak. Zincirlikuyu'dan başlayacak 5 kilometrelik parkur, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erecek.

BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR

Beşiktaş ilçesinde araç trafiğine kapatılacak noktalar şöyle:

  • Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
  • Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
  • Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
  • Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
  • Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 Kuzey Katılım

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KAPANACAK YOLLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde uygulanacak trafik tedbirleri kapsamında şu ayrım noktaları kapatılacak:

  • D-100 Güney Yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkii
  • D-100 Kuzey Yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkii

Kapatmalar nedeniyle köprü yönüne ilerleyen sürücülerin trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uyması gerekecek.

ÜSKÜDAR'DA KAPANACAK YOLLAR

Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak noktalar ise şöyle sıralandı:

  • Beylerbeyi Köprü Katılım
  • Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım
  • Altunizade Kavşağı
  • Tophanelioğlu Caddesi Köprü Katılım
15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar
15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar

YOLLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Belirtilen yolların 15 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Ancak etkinliğin sona erme süresi ve bölgedeki trafik yoğunluğuna bağlı olarak açılış saatlerinde değişiklik yaşanabilecek.

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