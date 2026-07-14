15 Temmuz’da İstanbul’da hangi yollar kapatılacak? Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu için kapalı güzergâhlar

15.07.2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar ile ilgili basın açıklamamız...



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