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Haberler Fotohaber 15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:57

15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumlarında uygulanacak resmî tatil düzeni, noterlik işlemlerini de etkileyecek. Araç satışı, vekâletname, ihtarname ve belge onayı gibi işlemlerini planlayan vatandaşların çalışma programını dikkate alması gerekecek. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı? İşte, resmî tatil çalışma durumu…

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15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde noterlik işlemi yapmayı planlayan vatandaşların resmî tatil programını dikkate alması gerekiyor. Araç devri, vekâletname, ihtarname ve imza onayı gibi işlemler için noterlerin çalışma düzeni merak edilirken nöbetçi noter uygulamasının devam edip etmeyeceği de gündeme geldi. Normal mesainin başlayacağı tarih ile 15 Temmuz'daki hizmet durumu belli oldu.

15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Noterler, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapalı olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında genel tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle noterliklerde normal mesai yapılmayacak.

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15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA NÖBETÇİ NOTER AÇIK MI?

15 Temmuz'da nöbetçi noterlik hizmeti de verilmeyecek. Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin esaslarına göre görevli noterler, resmî tatil günleri hariç olmak üzere hafta sonlarında hizmet veriyor. 15 Temmuz'un genel tatil olması nedeniyle nöbetçi noter uygulaması bulunmayacak.

15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu

NOTERLER 16 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Noterler, resmî tatilin sona ermesinin ardından 16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal mesai düzenine dönecek. Noter işlemi yaptırmak isteyen vatandaşlar başvurularını bu tarihten itibaren gerçekleştirebilecek.

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