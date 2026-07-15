15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde noterlik işlemi yapmayı planlayan vatandaşların resmî tatil programını dikkate alması gerekiyor. Araç devri, vekâletname, ihtarname ve imza onayı gibi işlemler için noterlerin çalışma düzeni merak edilirken nöbetçi noter uygulamasının devam edip etmeyeceği de gündeme geldi. Normal mesainin başlayacağı tarih ile 15 Temmuz'daki hizmet durumu belli oldu.