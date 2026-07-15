Haberler
Fotohaber
15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 15.07.2026 10:57
15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz nöbetçi noterlerin çalışma durumu
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumlarında uygulanacak resmî tatil düzeni, noterlik işlemlerini de etkileyecek. Araç satışı, vekâletname, ihtarname ve belge onayı gibi işlemlerini planlayan vatandaşların çalışma programını dikkate alması gerekecek. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı? İşte, resmî tatil çalışma durumu…