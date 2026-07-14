15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Noterler, yarın yani 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapalı olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında genel tatil günü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle normal noterliklerde işlem yapılamayacak.