Haberler
Fotohaber
15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:25
15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumlarının ve bazı hizmet noktalarının çalışma düzeninde değişiklik olacak. Vekâletname, araç satış işlemi, imza beyannamesi veya belge onayı yaptırmayı planlayan vatandaşlar, 15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı başlığı üzerinden çalışma saatlerine ulaşmaya çalışıyor. İşte, noter çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar…