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Haberler Fotohaber 15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:25

15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla kamu kurumlarının ve bazı hizmet noktalarının çalışma düzeninde değişiklik olacak. Vekâletname, araç satış işlemi, imza beyannamesi veya belge onayı yaptırmayı planlayan vatandaşlar, 15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı başlığı üzerinden çalışma saatlerine ulaşmaya çalışıyor. İşte, noter çalışma düzenine ilişkin ayrıntılar…

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15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu

Noterlerde işlem yapmayı planlayanların resmî tatil takvimini dikkate alarak başvuru gününü belirlemesi gerekiyor. 15 Temmuz'da noterler açık mı sorusu, Vekâletname, araç satış işlemi, imza beyannamesi hizmetlerinden yararlanacak vatandaşların radarına girdi. Noterliklerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu belli oldu.

15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Noterler, yarın yani 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kapalı olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında genel tatil günü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle normal noterliklerde işlem yapılamayacak.

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15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu

YARIN NÖBETÇİ NOTER AÇIK MI?

15 Temmuz'da nöbetçi noterlik hizmeti de verilmeyecek. Türkiye Noterler Birliği tarafından yayımlanan nöbetçi noterlik esaslarında uygulamanın hafta sonlarında, resmî tatil günleri hariç olmak üzere yürütüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle 15 Temmuz 2026 tarihinde nöbetçi noter bulunmayacak.

Nöbetçi noter uygulaması normal şartlarda cumartesi ve pazar günleri belirlenen noterlikler üzerinden yürütülüyor. Görevli noter bilgileri Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noter sorgulama ekranından il ve tarih seçilerek kontrol edilebiliyor.

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15 Temmuz’da noterler açık mı, kapalı mı? 2026 15 Temmuz noterlerin ve nöbetçi noterlerin çalışma durumu

NOTERLER 16 TEMMUZ'DA AÇIK OLACAK MI?

15 Temmuz tatilinin ardından noterlikler, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü yeniden hizmet vermeye başlayacak. Noterliklerin açılış, kapanış ve öğle arası saatleri bulundukları ildeki uygulamaya göre farklılık gösterebileceğinden, işlem yapılacak noterlikle önceden iletişime geçilmesi yararlı olacak.

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