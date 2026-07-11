15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü uygulanacak ulaşım düzenlemesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Kararda ücretsiz seyahat hakkından yararlanılabilecek raylı sistemler tek tek sıralandı. Uygulamanın kapsamı, şehirlerdeki ulaşım araçlarına göre farklılık gösterecek. Otobüs, metrobüs, vapur ve belediyelere bağlı metro hatları için ise yerel yönetimlerin açıklamaları belirleyici olacak.