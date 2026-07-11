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Haberler Fotohaber 15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar
Giriş Tarihi: 11.07.2026 08:22

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde toplu ulaşım düzenlemesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenleme Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı raylı sistem hatlarını kapsayacak. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi, hangi araçlarda ücret alınmayacak? İşte, kararın ayrıntıları…

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15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü uygulanacak ulaşım düzenlemesine ilişkin karar yürürlüğe girdi. Kararda ücretsiz seyahat hakkından yararlanılabilecek raylı sistemler tek tek sıralandı. Uygulamanın kapsamı, şehirlerdeki ulaşım araçlarına göre farklılık gösterecek. Otobüs, metrobüs, vapur ve belediyelere bağlı metro hatları için ise yerel yönetimlerin açıklamaları belirleyici olacak.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü belirlenen raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Karara göre ücretsiz ulaşım uygulaması yalnızca adı geçen hatlarda geçerli olacak.

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15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar

15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz olacak hatlar şöyle:

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Bu hatlardan yararlanan yolculardan 15 Temmuz 2026 tarihinde ulaşım ücreti alınmayacak.

15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar

15 TEMMUZ ÜCRETSİZ ULAŞIM KARARI NE ZAMAN GEÇERLİ?

Ücretsiz ulaşım uygulaması 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü geçerli olacak. Karar yalnızca belirtilen tarih ve hatlar için uygulanacak.

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