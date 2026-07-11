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15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar
Giriş Tarihi: 11.07.2026 08:22
15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? Resmî Gazete’de yayımlanan ücretsiz hatlar
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde toplu ulaşım düzenlemesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenleme Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bazı raylı sistem hatlarını kapsayacak. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi, hangi araçlarda ücret alınmayacak? İşte, kararın ayrıntıları…