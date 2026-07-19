Haberler
Fotohaber
18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...
Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:46
18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...
18 Temmuz 2026 reyting sonuçları ile cumartesi gününün izlenme tablosu netleşti. Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması, MasterChef Türkiye ve prime time kuşağında ekrana gelen diğer yapımlar Total, AB ve ABC gruplarında üst sıralar için yarıştı. Peki, dünün reytinglerinde kim birinci oldu? İşte, 18 Temmuz 2026 reyting sonuçları...