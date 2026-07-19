18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...

Cumartesi günü ekrana gelen yapımların izlenme oranları belli oldu. 18 Temmuz 2026 reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 gruplarında günün zirvesine yerleşen programları gösterdi. 18 Temmuz 2026 reyting sonuçları listesinde Dünya Kupası üçüncülük maçı, MasterChef Türkiye ve prime time kuşağındaki diğer yapımların sıralaması yer aldı.