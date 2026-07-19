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Haberler Fotohaber 18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...
Giriş Tarihi: 19.07.2026 11:46

18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...

18 Temmuz 2026 reyting sonuçları ile cumartesi gününün izlenme tablosu netleşti. Dünya Kupası üçüncülük karşılaşması, MasterChef Türkiye ve prime time kuşağında ekrana gelen diğer yapımlar Total, AB ve ABC gruplarında üst sıralar için yarıştı. Peki, dünün reytinglerinde kim birinci oldu? İşte, 18 Temmuz 2026 reyting sonuçları...

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18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...

Cumartesi günü ekrana gelen yapımların izlenme oranları belli oldu. 18 Temmuz 2026 reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 gruplarında günün zirvesine yerleşen programları gösterdi. 18 Temmuz 2026 reyting sonuçları listesinde Dünya Kupası üçüncülük maçı, MasterChef Türkiye ve prime time kuşağındaki diğer yapımların sıralaması yer aldı.

18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...

TOTAL

  1. Fransa-İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması
  2. MasterChef Türkiye
  3. Güldür Güldür Show
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18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...

AB

  1. Fransa-İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması
  2. MasterChef Türkiye
  3. Güldür Güldür Show
18 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Dünün reytinglerinde kim birinci oldu? Dünya Kupası maçı, MasterChef...

ABC

  1. Fransa-İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası Karşılaşması
  2. MasterChef Türkiye
  3. Güldür Güldür Show

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