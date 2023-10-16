Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:30

A101 AKTÜEL 19 Ekim 2023 indirimleri yayında! Bu hafta A101 aktüel katalog indirimlerinde neler var? Termosifon, su arıtma cihazı, motivasyon matarası, manuel doğrayıcı fırsatı!

A101 19 Ekim 2023 fırsat ürünleri listesi yine her hafta olduğu gibi bu hafta da elektronik ürünler başta olmak üzere onlarca çeşit ürünleri müşterisiyle buluşturmak için hazır. Bu hafta market raflarında dört adet televizyon, beyaz eşya seti, termosifon, su arıtma cihazı ve blender seti yer alacak. Aynı zamanda 3 kapaklı çekmeceli gardırop ve raflı konsol alışveriş severleri memnun edecek fiyatı ile kataloğun yıldız ürünleri arasında. Peki, A101 aktüel listesi 19 Ekim 2023 Perşembe günü neler geliyor? İşte, A101 katalog indirim listesi tamamı burada…