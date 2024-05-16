Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:40

19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs şiirleri 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Tarihimiz için oldukça önemli olan bu günde caddeler ve sokaklar Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları ile donatılacak. Milli bayramın önemini vurgulayan şarkı ve şiirler başta öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ilkokul, ortaokul, lise seçenekleri sabah.com.tr'de derlendi! İşte en güzel, duygusal, kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs şiirleri…

19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ve şarkıları gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Her yıl coşkuyla kutlanan milli bayramın yaklaşmasıyla beraber öğrenciler 19 Mayıs ile ilgili şiirler ilkokul, ortaokul ve lise seçenekleri araştırmasına çıktı. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs şiirleri kısa, uzun, duygusal ve anlamlı seçenekleri…

19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

EN GÜZEL 19 MAYIS ŞİİRİ SEÇENEKLERİ

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ

19 Mayıs günü,

Doğmuş büyük ATAMIZ.

Masmavi gözleriyle,

Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,

Bu en büyük bayramı.

Hep birlikte el ele,

Koruyalım vatanı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 MAYIS GÜNÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 MAYIS ŞİİRLERİ KISA - UZUN SEÇENEKLER

19 MAYIS TÜRKÜSÜ

On dokuz Mayıs,

En yüce bayram.

Bize armağan,

Bıraktı Ata'm.

Sağız vatanca,

Kafamız zinde,

Tek bir kitleyiz,

Ata izinde.

Ata'yı sevmek,

Kutsal ülkümüz,

O'na benzemek,

Coşkun türkümüz.

Ata her yerde,

Yol gösteriyor,

Koşun güzele,

Bilime diyor.

Samsun'a O'nun,

Çıktığı bugün.

Vatanda düğün,

Çocuğum övün!

Halim YAĞCIOĞLU

SON DAKİKA