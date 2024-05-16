19 Mayıs şiirleri 2024: Kısa, uzun, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri ve şarkıları gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Her yıl coşkuyla kutlanan milli bayramın yaklaşmasıyla beraber öğrenciler 19 Mayıs ile ilgili şiirler ilkokul, ortaokul ve lise seçenekleri araştırmasına çıktı. İşte, 2-3-4-5-6 kıtalık 19 Mayıs şiirleri kısa, uzun, duygusal ve anlamlı seçenekleri…