Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 19 Mayıs yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? 19 Mayıs noter açık mı, kapalı mı? Resmi günlerde noterlerin çalışma durumu ve saatleri
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:32 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:32

19 Mayıs yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? 19 Mayıs noter açık mı, kapalı mı? Resmi günlerde noterlerin çalışma durumu ve saatleri

Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu bir şekilde kutlanacak olan ve milli bayram olarak kabul edildiği için resmi tatil olan Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda pek çok kamu ve özel kuruluş kapalı olacak. Bu noktada milyonlarca kişi "19 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı?" sorularına ilişkin araştırma yapmaya başladı. Ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi birçok resmi evrak işlemler sebebiyle notere gitmek durumunda kalan vatandaşlar resmi günlerde noterlerin çalışma durumu ve saatlerini sorguluyor. Peki, 19 Mayıs yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? 19 Mayıs noter açık mı, kapalı mı? İşte, merak edilenler…

19 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık, tatil mi?

Resmi tatil günlerinde pek çok özel ve kamu kurumunun kapalı olması sebebiyle dolayısıyla ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi birçok resmi evrak işlemlerini halletmek için notere gitmek durumunda kalan vatandaşlar "19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içi cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle özel ve kamuda işleri olan vatandaşlar çeşitli konularda sorgulamalar yapıyor. Peki19 Mayıs yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? 19 Mayıs noter açık mı, kapalı mı? İşte, resmi tatil günlerinde noterlerin çalışma durumu ve saatleri…

19 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık, tatil mi?

19 MAYIS NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

Noterler de diğer kamu kurumları gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kapalı olacak. Buna göre 19 Mayıs 2022 Cuma günü yarın noterler çalışmayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
19 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık, tatil mi?

İşlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar 18 Mayıs (bugün) mesai saatleri bitimine kadar ya da 22 Mayıs günü noterlerden hizmet alabilir.

19 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2023 Yarın noterler çalışıyor mu, kaça kadar açık, tatil mi?

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

SON DAKİKA