19 Mayıs yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? 19 Mayıs noter açık mı, kapalı mı? Resmi günlerde noterlerin çalışma durumu ve saatleri

Resmi tatil günlerinde pek çok özel ve kamu kurumunun kapalı olması sebebiyle dolayısıyla ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri, ihtarname, imza tasdik gibi birçok resmi evrak işlemlerini halletmek için notere gitmek durumunda kalan vatandaşlar "19 Mayıs noterler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta içi cuma gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelmesi sebebiyle özel ve kamuda işleri olan vatandaşlar çeşitli konularda sorgulamalar yapıyor. Peki19 Mayıs yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? 19 Mayıs noter açık mı, kapalı mı? İşte, resmi tatil günlerinde noterlerin çalışma durumu ve saatleri…