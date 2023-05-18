19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ MERAK EDİLİYOR | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanıyor. Milli bayramlarımızdan olan bu tarihin gelmesiyle beraber "19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bayram olarak kabul edilmektedir. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler şimdi bu tarihin tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak? İşte detaylar.