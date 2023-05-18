19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ MERAK EDİLİYOR | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

18-19 MAYIS MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak.

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.