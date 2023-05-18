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Haberler Fotohaber 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ MERAK EDİLİYOR | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 23:50

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ MERAK EDİLİYOR | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yarın kutlanıyor. Milli bayramlarımızdan olan bu tarihin gelmesiyle beraber "19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bayram olarak kabul edilmektedir. Özellikle çalışan vatandaşlar ve öğrenciler şimdi bu tarihin tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak? İşte detaylar.

YARIN 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

Ülkemizde belirli tarihi olayların kutlandığı bayramlarda resmi tatil olarak kabul ediliyor. 19 Mayıs'ın gelmesiyle beraber ise vatandaşlar "19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Bilindiği üzere bu tarih Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Kamu kurumlarının yanı sıra okullar da bu gibi resmi tatillerde eğitime 1 gün ara veriyor. Peki, 19 Mayıs yarın resmi tatil mi? İşte merak edilen o detay.

YARIN 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

18-19 MAYIS MAYIS TATİL Mİ?

18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak.

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor.

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YARIN 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

2023 RESMİ TATİLLER

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

YARIN 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

YARIN 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü, kamu kurumları kapalı mı olacak?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir. Bu sebeple 2023 yılında 19 Mayıs cuma günü tatil olacak. Kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, borsa, noterler, aile hekimlikleri kapalı olacak.

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