1973’de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. "1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?" sorusu ile yarışmacı çekilme kararı verdi. Sorunun cevabı ise dikkat çekti.