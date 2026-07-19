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Haberler Fotohaber 1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 21:19 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 21:21

1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.

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1973’de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru ön plana çıktı. "1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?" sorusu ile yarışmacı çekilme kararı verdi. Sorunun cevabı ise dikkat çekti.

1973’de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!

1973'DE VEFAT EDEN HANGİ EDEBİYATÇI AYRICA ZİNCİRLİKYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLEN İLK KİŞİDİR?

Cevap: Abdülhak Hamit Tarhan

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1973’de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu!
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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