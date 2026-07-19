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1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 21:19
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 21:21
1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu!
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL değerindeki soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacıya yöneltilen "1973'de vefat eden hangi edebiyatçı ayrıca Zincirlikyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?" sorusu kısa sürede sosyal medyada ve arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Bilgi ve dikkat gerektiren soru, programın öne çıkan anları arasında yer aldı.