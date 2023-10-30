Giriş Tarihi: 30.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 15:40

A101 2 Kasım Perşembe Aktüel Ürünler Kataloğu | Köşe koltuk, berjer, karyola indirimleri! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden A101'in kasım ayı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 2 Kasım aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta zincir markette onlarca farklı kategoride ürün ziyaretçilerinin arzına çıkıyor. Mikrodalga fırın, süpürge, Türk kahvesi makinesi, çay makinesi, saç kurutma makinesi, katlanır piknik masası, motivasyon matarası gibi ürünlerin yer aldığı 2 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak A101 kataloğu ile alışveriş listeleri hazırlanacak. Peki, A101 aktüel listesi 2 Kasım 2023 Perşembe günü neler geliyor? İşte, bu perşembe A101'de yer alacak haftanın yıldızları…