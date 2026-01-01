Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 15:08

2 Ocak Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? İşte 13. bölüm tarihi

Yılın ilk haftasıyla birlikte televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi, Taşacak Bu Deniz dizisini gündeme taşıdı. TRT 1'in cuma akşamları ekranlara gelen dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, yayın akışında yer almaması soru işaretlerini artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Ocak 2026 TRT 1 güncel yayın akışı...

Taşacak Bu Deniz dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yılın ilk haftasında birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelmezken, cuma akşamları TRT 1'de yayınlanan yapımın yayın durumu merak konusu oldu. TRT 1 yayın akışı ile dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu, neden yok?

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü dizinin yayın saatinde tekrar bölümü ekrana gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

2 OCAK 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.28: İstiklal Marşı
05.30: Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.20: Kalk Gidelim
09.15: Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (tekrar)
23.15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
03.30 Kasaba Doktoru

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esme'nin boşanma davasına bir gün kala, Adil Esme'nin yeniden o konağa dönmesinin kendisine vereceği acıyı Esme'ye anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yi yemeğe çıkarır. Ama Esme'nin bu harekete hiç beklenmeyen cevabı, Adil'i kalbinin tam ortasından vuracaktır.

Eleni'nin kalbi ise, Oruç'un Sevcan'la nikah masasına oturmaya karar vermesiyle paramparça olur. Ama nikâh masasına oturmadan önce Oruç'un yaptığı bir şey, ikisini de çok sarsar. Şimdi nikâh masası, Oruç için bir kader anıdır.

Ya ailesini korumak için Eleni'nin katiliyle evlenecek, ya da Eleni'nin ailesine kavuşmasına izin vermek için kendi ailesini ateşe atacaktır. Esme, ailesinin kavuşacağı gün gelsin diye canını dişine takar.

Şerif'i alt edebilmek için konağa döner. Şerif hem Adil'e hem Oruç'a karşı büyük bir zafer kazanır. Adil, Şerif'e bu zaferi canıyla ödetmeye kararlıdır. Ama o nikâh, hepsi için bir kader anı olacaktır.