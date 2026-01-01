2 Ocak Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? İşte 13. bölüm tarihi

Taşacak Bu Deniz dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yılın ilk haftasında birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelmezken, cuma akşamları TRT 1'de yayınlanan yapımın yayın durumu merak konusu oldu. TRT 1 yayın akışı ile dizinin yeni bölüm tarihi netlik kazandı. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu, neden yok?