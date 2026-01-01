Haberler
Fotohaber
2 Ocak Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı yok mu? TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 19:19
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 19:20
2 Ocak Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı yok mu? TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm tarihi
Yılın ilk haftasıyla birlikte televizyon ekranlarında dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi, Taşacak Bu Deniz dizisini gündeme taşıdı. TRT 1'in cuma akşamları ekranlara gelen dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilirken, yayın akışında yer almaması soru işaretlerini artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz bu hafta var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? İşte, 2 Ocak 2026 TRT 1 güncel yayın akışı...