Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
10:00
20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?
20 Mayıs okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu sene tüm yurtta kutlanacak olması sebebiyle bayramın ertesi gününün tatil olup olmayacağına dair sorgulamalar başladı. 19 Mayıs tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi gününü birleştirerek üç gün izin yapmak isteyenler ise 20 Mayıs tatil mi, yarım gün mü araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Mayıs resmî kurumlar tatil mi?