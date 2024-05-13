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Haberler Fotohaber 20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 10:00

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?

20 Mayıs okullar tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu sene tüm yurtta kutlanacak olması sebebiyle bayramın ertesi gününün tatil olup olmayacağına dair sorgulamalar başladı. 19 Mayıs tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi, pazar ve pazartesi gününü birleştirerek üç gün izin yapmak isteyenler ise 20 Mayıs tatil mi, yarım gün mü araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 19 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Mayıs resmî kurumlar tatil mi?

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?

19 Mayıs hangi güne denk geliyor, 20 Mayıs tatil mi? soruları öğrenciler ve veliler tarafından hızla araştırılmaya devam ediyor. Resmî tatillerde okullarla birlikte birçok kamu kurum ve kuruluşunda tatil ilan ediliyor. Peki 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, 20 Mayıs okullar ve resmî kurumlar tatil mi? İşte detaylar

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak mevzuatta yer almaktadır. Atatürk'ün bu tarihte Samsun'a Çıkışı ve Kurtuluş Mücadelesini başlatması ile bu tarih resmi tatil ilan edilmiştir ve günümüzde kutlanmaktadır. Resmi tatil günleri ise şu şekildedir;
1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim bu yıl resmi tatil olarak kutlanan günlerdir.

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20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Pazar Günü İlkokul, ortaokul, lise öğrenciler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve kreşler kapalı olacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden 20 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olmayacak.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?

20 MAYIS'TA ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞACAK MI?
20 Mayıs Pazartesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar normal bir şekilde açık olacak ve kamu ile özel sektörde çalışanlar da işlerine normal saatlerde devam edecek.

20 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ? 19 Mayıs hangi güne denk geliyor, Gençlik ve Spor Bayramı ertesi günü okullar var mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı
İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar
Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi
Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı

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