200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir sorusuna yanıt aranıyor. En düşük puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmasına çıktı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Peki 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler olur? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları