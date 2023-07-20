200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

200, 225, 250, 275, 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

Detaylı sonuç belgesi ardından 200, 225, 250, 275, 300 aralığında puan alan adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları üzerinden araştırmalara başlayacak.

Puanla birlikte üniversite ve bölümlerin başarı sıralamaları da etkili olacak.

İşte, YKS taban puanları:

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak.

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.