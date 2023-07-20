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Haberler Fotohaber 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:11

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir sorusuna yanıt aranıyor. En düşük puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmasına çıktı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Peki 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler olur? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS sonuçları açıklanır açıklanmaz 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir sorusuna yanıt aranıyor. En düşük puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmasına çıktı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Peki 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir, hangi bölümler olur? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

200, 225, 250, 275, 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

Detaylı sonuç belgesi ardından 200, 225, 250, 275, 300 aralığında puan alan adaylar 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları üzerinden araştırmalara başlayacak.

Puanla birlikte üniversite ve bölümlerin başarı sıralamaları da etkili olacak.

İşte, YKS taban puanları:

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak.

Bu kapsamda 2022 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

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200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. ÖSYM sonuç tarihine göre sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ilan edildi.

Adaylar oturum farketmeksizin tüm sınav sonuçlarına aynı adresten ulaşım sağlayacak. YKS sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilir.

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

200, 210, 220, 230, 240 ve 250 en düşük YKS puanıyla hangi üniversiteye gidilir? 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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