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Haberler Fotohaber 2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 12:35

2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları merak ediliyor. Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yeterli puan alamadıkları için ders tekrarı yapmak zorunda olan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına katılmayı düşünüyor. Bu noktada öğrenciler yaz okulu başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL sorguluyor. Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi'ne göre yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Kayıt gruplarının İnternet Başvuru İşlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son gün saat 17:00'da sona erecek. Öğrenciler toplam yedi hafta sürecek eğitim sürecinin ardından ilgili derslerin sınavlarına girecekler. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak, sınavlar yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, yanıtı…

2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam etmeyi tercih eden binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi yakından takip ediyor. Öğrenciler yaz okulu başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL sorguluyor. Yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, yanıtı…

2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

AÖF AKADEMİK TAKVİMİ için tıklayınız.

2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Sınavın yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

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