Giriş Tarihi: 28.06.2023 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
12:35
2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF yaz okulu kayıtları merak ediliyor. Final sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından yeterli puan alamadıkları için ders tekrarı yapmak zorunda olan öğrenciler AÖF yaz okulu sınavlarına katılmayı düşünüyor. Bu noktada öğrenciler yaz okulu başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL sorguluyor. Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi'ne göre yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Kayıt gruplarının İnternet Başvuru İşlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00'da başlayacak, son gün saat 17:00'da sona erecek. Öğrenciler toplam yedi hafta sürecek eğitim sürecinin ardından ilgili derslerin sınavlarına girecekler. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman yapılacak, sınavlar yüz yüze mi, online mı olacak? İşte, yanıtı…