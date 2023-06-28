2022-2023 AÜ AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ ||Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu yüz yüze mi, online mı olacak? Yaz okulu kayıtları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak merak ediliyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam etmeyi tercih eden binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Akademik Takvimi yakından takip ediyor. Öğrenciler yaz okulu başvuru ücretleri ne kadar, kaç TL sorguluyor. Yaz okulu internet başvuru ve kayıt tarihi beş gün sürecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, yanıtı…