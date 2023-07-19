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Haberler Fotohaber 2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 11:37

2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT sınava giriş belgeleri adayların erişimine açılmıştı. Bu hafta sonu uygulanacak olan Genel Kültür GK, Genel Yetenek GY ve Eğitim Bilimleri sınavlarından çıkan adaylar 2023 KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik kadrolarına başvurabilmek için bu oturuma girmek zorunda. ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika sürüyor, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları sınava hazırlanan binlerce öğretmen adayının gündeminde. Peki, Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta? İşte, yanıtı…

2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Geçtiğimiz yıl KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarından iki hafta sonra yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 KPSS ÖABT ne zaman sorusu yanıt arayışına devam ediyor. Bu hafta sonu iki oturumu yapılacak olan sınavdan çıkan öğretmen adayları MEB'de öğretmen olarak atanabilmek için bu sınava girmek zorunda. Bu bağlamda ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor, ne kadar sürüyor soruları yanıt arıyor. Peki, ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenlerin yanıtı...

2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

2023 KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2023-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı.

KPSS ÖABT 6 Ağustos'ta uygulanacak. Adayların, 2023-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da hatırlatıldı.

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2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA, KAÇTA BAŞLIYOR/BİTİYOR?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan 2023 KPSS ÖABT sınav süresi, soru sayısı ve giriş belgesi gibi detaylara ilişkin tüm merak edilenler şöyle;

2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN, KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

2022 KPSS ÖABT Sınavı (Öğretmenlik Alan Bilgisi), 8 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek. Saat 10:15'te başlayacak olan sınav, 150 dakika sürecek ve toplam 75 sorudan oluşacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sabah oturumu 10.15'te, öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak. İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik (Lise) Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi soru sayısı 75 olacak ve 150 dakika sürecek.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru sayısı 75 olacak ve 120 dakika sürecek.

2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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