2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Geçtiğimiz yıl KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarından iki hafta sonra yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 KPSS ÖABT ne zaman sorusu yanıt arayışına devam ediyor. Bu hafta sonu iki oturumu yapılacak olan sınavdan çıkan öğretmen adayları MEB'de öğretmen olarak atanabilmek için bu sınava girmek zorunda. Bu bağlamda ÖABT sınavı saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor, ne kadar sürüyor soruları yanıt arıyor. Peki, ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenlerin yanıtı...