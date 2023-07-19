2023 KPSS ÖABT ne zaman yapılacak? Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS ÖABT sınava giriş belgeleri adayların erişimine açılmıştı. Bu hafta sonu uygulanacak olan Genel Kültür GK, Genel Yetenek GY ve Eğitim Bilimleri sınavlarından çıkan adaylar 2023 KPSS ÖABT sınavı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik kadrolarına başvurabilmek için bu oturuma girmek zorunda. ÖABT sınavı kaç soru, kaç dakika sürüyor, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları sınava hazırlanan binlerce öğretmen adayının gündeminde. Peki, Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ÖABT sınavı ne zaman uygulanacak, saat kaçta? İşte, yanıtı…