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Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 14:44

2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yılın ikinci dini bayramına kısa bir süre kala Kurban Bayramı tarihi sorgulanmaya başladı. Kurbanlık almak, satmak, memleketine gitmek, tatil planı yapmak için hazırlık yapan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sorusunun cevabına göre planlarını hazırlıyor. Bütün İslam aleminde coşkuyla beklenilen Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilecek, muhtaç durumdaki insanlara yardım edilecek, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülecek. Coşkulu bekleyiş devam ederken vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün?" merak ediyor. İşte, Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri…

2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor soruları gündemin en önemli soruları olarak araştırılıyor. İslam aleminin coşkuyla beklediği, hazırlıklarına aylar öncesinden başladığı Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İnsanlar kurbanlıklarını almaya, memlekete gitmeyi düşünenler yol hazırlıkları yapmaya, tatile gitmeyi düşünenlerse tatil planları yapmaya başladı. Bu yıl da kurbanlar kesilecek, kesemeyecek durumda olan insanlarla, akraba, tanıdık ve komşularla kurban eti paylaşımı yapılacak. Sofraların bereketi artacak, et kokmayan mutfak, şeker ve harçlık almayan çocuk kalmayacak. Kurban Bayramı yine tüm bereketiyle bütün kapıları çalacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün sürecek? İşte, Kurban Bayramı tarihleri 2023

2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2023 yılında Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.

2023 yılında Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak henüz bununla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar Pazartesi ve Salı günlerini yıllık izinlerinden kullanarak bayram tatilini 9 gün olarak kullanabilecek.

2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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