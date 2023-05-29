2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yılın ikinci dini bayramına kısa bir süre kala Kurban Bayramı tarihi sorgulanmaya başladı. Kurbanlık almak, satmak, memleketine gitmek, tatil planı yapmak için hazırlık yapan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Sorusunun cevabına göre planlarını hazırlıyor. Bütün İslam aleminde coşkuyla beklenilen Kurban Bayramı'nda kurbanlar kesilecek, muhtaç durumdaki insanlara yardım edilecek, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpülecek. Coşkulu bekleyiş devam ederken vatandaşlar "Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün?" merak ediyor. İşte, Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri…