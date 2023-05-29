2023 Kurban Bayramı ne zaman, haziranın kaçında, kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Böylelikle 1 Temmuz Cumartesi günü bitmiş olacak.

2023 yılında Kurban Bayramı 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak henüz bununla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar Pazartesi ve Salı günlerini yıllık izinlerinden kullanarak bayram tatilini 9 gün olarak kullanabilecek.