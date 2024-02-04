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Haberler Fotohaber 2024 BEKÇİ ALIMI || 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 17:02

2024 BEKÇİ ALIMI || 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

Türkiye genelinde yeni dönem bekçi alım başvuruları ve şartları yakından takip ediliyor. 2024 yılında EGM bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği 2024 yılının bekçilik alımlarının başlaması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve emniyetin kolluk kuvvetlerinden biri olan güvenlik güçlerinin personel alım ilanlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. Peki, 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

2024 BEKÇİ ALIMI || 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

Özellikle geceleri sokak ve mahallerin güvenli olmasını sağlayan, yangından hırsızlığa kadar yaşanacak herhangi bir hadisede görevli olduğu bölgeyi koruyan bekçilerin alımı için ilk etapta başvurular alınıyor ardından yazılı ve fiziki sınav gerçekleştirilip son olarak adaylar mülakattan geçiliyor. İşte 2024 yılı bekçi alımına dair tüm detaylar

2024 BEKÇİ ALIMI || 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

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2024 BEKÇİ ALIMI || 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI

Genel olarak bekçi alımı şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

2024 BEKÇİ ALIMI || 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

2024 BEKÇİ ALIMI || 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,vb) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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