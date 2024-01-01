Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:35
GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 21 personel alımı ilanının müjdesini Bakan Osman Aşkın Bak verdi. Yeni yılda 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alınacağı duyuruldu. Başvuruların bitmesine son 8 gün kaldı. Açıklamadan sonra 2024 GSB personel alımı araştırılıyor. GSB gençlik çalışanı ilanına başvuru tarihi ve şartları açıklandı. GSB 1071 gençlik çalışanı başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?