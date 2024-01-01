Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:35

GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 21 personel alımı ilanının müjdesini Bakan Osman Aşkın Bak verdi. Yeni yılda 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör alınacağı duyuruldu. Başvuruların bitmesine son 8 gün kaldı. Açıklamadan sonra 2024 GSB personel alımı araştırılıyor. GSB gençlik çalışanı ilanına başvuru tarihi ve şartları açıklandı. GSB 1071 gençlik çalışanı başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik çalışanı ilanı için gözler bakanlığa verildi. Birçok kişinin beklediği gençlik çalışanı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte GSB 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör ilanına dair tüm detaylar

GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

GSB PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazetede yayımlandığı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB personel alımı için resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik hizmetleri alanında istihdam edeceğimiz 1071 Gençlik Çalışanı için alım sürecimiz Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

GSB 1071 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca sözleşmeli olarak görevlendirilecek gençlik çalışanı alımı başvuruları 29 Aralık 2023- 8 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvurular da e-Devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor olacak.

GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

GSB GENÇLİK ÇALIŞANI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

GSB 1071 “Gençlik çalışanı” alımı için son günlere girildi! 2024 GSB başvuru şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, 10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

SON DAKİKA