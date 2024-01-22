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Haberler Fotohaber 2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:38

2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören resmi ve özel okullardaki öğrenciler için her yıl düzenlenen bursluluk sınavları bu sene de uygulanacak ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) 2024 yılı tarihleri belli oldu. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Koronavirüs salgınından önce dönem bitmeden gerçekleştirilene sınavlar salgın döneminde Eylül ayına alınmıştı. Bu sene önümüzdeki sene için düzenlemeler yapıldı. Burs hakkından yararlanabilmeleri için bilgileri taze sınava girecekler. İşte İOKBS tarihleri ve detayları

2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

İOKBS NEDİR?

Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan bursluluk sınavıdır. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde devlet tarafından madde destek sağlanabilmesi için uygulanır.

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2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak.

2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

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