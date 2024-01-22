Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:38
2024 MEB bursluluk sınavı || İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören resmi ve özel okullardaki öğrenciler için her yıl düzenlenen bursluluk sınavları bu sene de uygulanacak ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile lise hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (İOKBS) 2024 yılı tarihleri belli oldu. Peki, İOKBS ne zaman yapılacak, başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?