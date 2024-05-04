2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2024 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

"Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak." dedi.

Tekin, 2024 yılı içinde ataması gerçekleştirilecek öğretmen sayısının, branş ve kontenjan dağılımının pazartesi günü netlik kazanacağını bildirdi.