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Haberler Fotohaber 2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:09

2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atamaları için son açıklamalar heyecanla takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin adayların merak ettiği o soruya açıklık getirdi. Bu yıl ne kadar atama yapılacak, kaç öğretmen atanacak diye merak eden adaylar 2024 öğretmen atama takvimi ile kontenjanları araştırıyordu. Bakan Tekin'in işaret ettiği o tarihle birlikte bu sorular yanıt buldu. Peki, 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Diyarbakır'da düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" esnasında 2024 öğretmen atama kontenjanları hakkında açıklama yaptı. Açıklamalarında yeni müfredata ilişkin görüşlerine de yer veren Tekin, adayların aklında yer alan 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. İşte 2024 öğretmen atama takvimi hakkında son gelişmeler.

2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

"DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYLE DEVAM EDECEK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi'nde bir araya geldi.

Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek." dedi.

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2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

BU YIL NE KADAR ÖĞRETMEN ATANACAK?

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

2024 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sorular üzerine Türkiye'de öğretmenlerin nitelikleri ve seçiminden, hizmet içi eğitimine kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

"Kanun, öğretmenlerin ve yöneticilerin hak, ödev ve sorumlulukları, öğretmenlik mesleğinde kariyer, eğitim çalışanlarının şiddetten korunması, öğretmenlerin hizmet içi eğitimi gibi konuları kapsayacak." dedi.

Tekin, 2024 yılı içinde ataması gerçekleştirilecek öğretmen sayısının, branş ve kontenjan dağılımının pazartesi günü netlik kazanacağını bildirdi.

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