Giriş Tarihi: 04.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
15:09
2024 öğretmen atama kontenjanları için gözler o tarihte! 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Öğretmen atamaları için son açıklamalar heyecanla takip edilirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin adayların merak ettiği o soruya açıklık getirdi. Bu yıl ne kadar atama yapılacak, kaç öğretmen atanacak diye merak eden adaylar 2024 öğretmen atama takvimi ile kontenjanları araştırıyordu. Bakan Tekin'in işaret ettiği o tarihle birlikte bu sorular yanıt buldu. Peki, 2024 öğretmen atamaları branş dağılımı ve kadro sayısı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?