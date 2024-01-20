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Haberler Fotohaber 2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 21:11 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 21:11

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?

Yeni yıla gelinmesiyle 2024 yılı için öğretmen adayları atama duyurusu için MEB'den gelecek açıklamaya yöneldi. Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenler için peş peşe müjdeler verildi. 2023 yılında KPSS'ye giren adaylar puanlarıyla atanmak üzere branş kontenjanlarını ve bölümlerin taban puanlarını incelemeye koyuldu. Peki, 2024'de görevlerine başlamak isteyen adaylar için eni öğretmen ataması ne zaman olacak, branş kontenjanlar açıklandı mı? işte detaylar

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?

Öğretmen atama takvimi, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2024 yılında boş kadrolara yapılacak olan öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı'ndan açıklama geldi. İşte, 2024 öğretmen atamasına dair bilgiler...

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?

YUSUF TEKİN'DEN ATAMA MÜJDESİ!

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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