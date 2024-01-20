Giriş Tarihi: 20.01.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
21:11
2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ: Bakanlık’tan atama müjdesi geldi! MEB ataması ne zaman, branş kontenjanlar belli oldu mu?
Yeni yıla gelinmesiyle 2024 yılı için öğretmen adayları atama duyurusu için MEB'den gelecek açıklamaya yöneldi. Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenler için peş peşe müjdeler verildi. 2023 yılında KPSS'ye giren adaylar puanlarıyla atanmak üzere branş kontenjanlarını ve bölümlerin taban puanlarını incelemeye koyuldu. Peki, 2024'de görevlerine başlamak isteyen adaylar için eni öğretmen ataması ne zaman olacak, branş kontenjanlar açıklandı mı? işte detaylar