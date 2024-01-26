Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:35
2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?
2024 yılının ocak ayı ile birlikte öğretmen adayları atama detaylarını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe gelen açıklamalarla birlikte öğretmenlerin gözü atama takvimine çevrildi. 2023 yılında gerçekleştirilen son KPSS'ye giren adaylar puanlarıyla atanmak üzere branşlar için kontenjan ve bölümlerin taban-tavan puanlarını incelmeye başladılar. Peki, 2024 yılında görev yerlerini heyecanla bekleyen öğretmenler adayları için yeni öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?