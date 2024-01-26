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Haberler Fotohaber 2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:35

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?

2024 yılının ocak ayı ile birlikte öğretmen adayları atama detaylarını merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe gelen açıklamalarla birlikte öğretmenlerin gözü atama takvimine çevrildi. 2023 yılında gerçekleştirilen son KPSS'ye giren adaylar puanlarıyla atanmak üzere branşlar için kontenjan ve bölümlerin taban-tavan puanlarını incelmeye başladılar. Peki, 2024 yılında görev yerlerini heyecanla bekleyen öğretmenler adayları için yeni öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?

Yeni öğretmen atama takvimi adayların gündeminin en üst sırasında yer almaya başladı. 2024 yılında KPSS puanlarıyla boş kadrolara yapılacak yerleştirme için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte, 2024 öğretmen ataması ayrıntıları

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Tekin, yeni öğretmen atamalarına ilişkin soru üzerine, daha önceki konuşmalarında şubat döneminde yapacakları atamalardaki öğretmenlerin göreve başlamasını arzu ettiğini söylediğini hatırlattı.

Fakat depremin oluşturduğu mali yük nedeniyle bu ortamın oluşmadığını ifade eden Tekin, şunları aktardı:

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN: İMKANLAR DAHİLİNDE GEREKENİ YAPACAĞIZ!

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı. Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atandı.

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: Bakanlık’tan atama açıklaması geldi! MEB öğretmen ataması ne zaman olacak, kontenjanlar belli oldu mu?

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

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