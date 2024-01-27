Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
11:59
2024 Ramazan ne zamana denk geliyor, hangi gün? Diyanet 2024 ramazan ayı takvimi, ilk sahur tarihi ve bayram tarihleri
Üç aylardan Şaban ayının sonuna gelmemizle birlikte Ramazan'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Oruçların tutulacağı, yardım, dayanışma ve bereket ayının gelmesini tüm Müslümanlar heyecanla bekliyor. Bu sene Mart ayında başlayacak olan on bir ayın sultanının ilk sahuru ve ilk iftarı araştırılıyor. Oruç ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar ve tüm İslam alemi için önemi büyük olan bu ayın ilk günü belli oldu. İşte 2024 Ramazan ne zaman, İlk oruç hangi gün tutulacak? detaylarda