2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. Sınava girecek binlerce aday sınavın başvuru tarihlerini ve başvuru ekranını araştırmaya koyuldu. İşte 2024 YÖKDİL/1 ÖSYM başvuru ekranı