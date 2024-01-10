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Haberler Fotohaber 2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 15:11

2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

Yüksek lisans ve doktoraya devam etmek isteyenlerin girdikleri İngilizce sınavı YÖKDİL için başvuru tarihleri belli oldu. Yıl içerisinde üç farklı dönemde gerçekleşen sınavın kış dönemi sınavı için başvuru ekranı açıldı. İngilizce sınavına katılım sağlayacak adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tarih detaylarını sorguluyorlar. Peki YÖKDİL/1 ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, ücretleri ne kadar? işte ayrıntılar

2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları başladı. Sınava girecek binlerce aday sınavın başvuru tarihlerini ve başvuru ekranını araştırmaya koyuldu. İşte 2024 YÖKDİL/1 ÖSYM başvuru ekranı

2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETLERİ

Bu seneki YÖKDİL başvuru ücretleri 490 TL olarak belirlendi.

2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

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