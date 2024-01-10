Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
15:11
2024 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücretleri ne kadar? ÖSYM başvuru ekranı
Yüksek lisans ve doktoraya devam etmek isteyenlerin girdikleri İngilizce sınavı YÖKDİL için başvuru tarihleri belli oldu. Yıl içerisinde üç farklı dönemde gerçekleşen sınavın kış dönemi sınavı için başvuru ekranı açıldı. İngilizce sınavına katılım sağlayacak adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tarih detaylarını sorguluyorlar. Peki YÖKDİL/1 ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, ücretleri ne kadar? işte ayrıntılar