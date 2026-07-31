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2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:19
2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı
Yeni eğitim yılı öncesinde birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Veliler işlemleri çevrim içi sistem üzerinden kontrol edebilecek, öğrenciler için ders zilinden önce uyum programı uygulanacak. Peki, ilkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman?