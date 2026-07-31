2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler bu süreçte öğretmenlerini, sınıf arkadaşlarını ve okulun bölümlerini tanıyarak yeni eğitim ortamına hazırlanacak.

MEB'in duyurusuna göre veliler de ebeveyn programları aracılığıyla uyum sürecine dahil edilecek. Böylece ailelerin çocukların okula başlangıç dönemini daha sağlıklı yönetmelerine destek olunacak.