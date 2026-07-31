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Haberler Fotohaber Yaşam 2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:19

2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

Yeni eğitim yılı öncesinde birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Veliler işlemleri çevrim içi sistem üzerinden kontrol edebilecek, öğrenciler için ders zilinden önce uyum programı uygulanacak. Peki, ilkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman?

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2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

İlk kez okul sıralarıyla tanışacak çocuklar için hazırlık dönemi başlayacak. Velilerin kayıt sürecinde izleyeceği adımlar, çevrim içi sorgulama işlemleri ve uyum programına ilişkin ayrıntılar MEB takviminde belirtildi.

2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

2026-2027 İLKOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul birinci sınıf kayıtları, öğrencinin MERNİS'te bulunan yerleşim adresi esas alınarak e-Kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi sırasında öğrencinin ikamet adresine bağlı kayıt bölgesi dikkate alınacak.

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2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

E-DEVLET İLKOKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Veliler, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" yazarak ilgili hizmete ulaşabilecek. Sorgulama işlemi e-Devlet şifresinin yanı sıra mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçenekleriyle yapılabilecek.

E-DEVLET KAYIT OKULU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Öğrenciler bu süreçte öğretmenlerini, sınıf arkadaşlarını ve okulun bölümlerini tanıyarak yeni eğitim ortamına hazırlanacak.

MEB'in duyurusuna göre veliler de ebeveyn programları aracılığıyla uyum sürecine dahil edilecek. Böylece ailelerin çocukların okula başlangıç dönemini daha sağlıklı yönetmelerine destek olunacak.

2026-2027 ilkokul kayıtları || İlkokul kayıtları nasıl yapılır, uyum haftası ne zaman? e-Devlet sorgulama ekranı

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