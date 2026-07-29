Haberler
Fotohaber
2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:18
2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi
Yaz tatilinin son haftalarını planlayan öğrenci ve veliler, yeni dönemin başlayacağı güne odaklandı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde okulların açılış tarihiyle birlikte uyum haftasının programı da yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte başlayacak?