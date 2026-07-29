Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:18

2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi

Yaz tatilinin son haftalarını planlayan öğrenci ve veliler, yeni dönemin başlayacağı güne odaklandı. MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminde okulların açılış tarihiyle birlikte uyum haftasının programı da yer aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, uyum haftası hangi tarihte başlayacak?

  • ABONE OL
2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi

MEB'in yayımladığı çalışma takvimiyle yeni eğitim öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Ders zilinden önce öğretmenler mesleki çalışmalarına başlayacak, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi düzenlenecek.

2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler yaz tatilinin ardından bu tarihte ders başı yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, liselerin hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarına yönelik rehberlik çalışmaları yapılacak.

2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi

VELİLER DE UYUM HAFTASINA KATILACAK

MEB'in yeni düzenlemesine göre okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri de uyum haftası sürecine dâhil edilecek. Okul-aile iş birliğini güçlendirmek amacıyla ebeveynlere yönelik programlar hazırlanacak.

2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra yaz tatiline başlayacak.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA