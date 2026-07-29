2026-2027 okullar ne zaman açılacak? MEB okul açılış tarihi ve uyum haftası takvimi

UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, liselerin hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarına yönelik rehberlik çalışmaları yapılacak.