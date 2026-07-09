2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig fikstür çekiminin beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Futbolseverlerin TFF tarafından yapılacak olan açıklamaları takip etmesi gerekiyor. S