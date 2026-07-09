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Haberler Fotohaber 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 07:06

2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde gözler fikstür çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon maç takviminin belirleneceği kura çekiminin tarihini ve organizasyona ilişkin detayları duyurdu. İşte Süper Lig fikstür çekimine dair merak edilenler…

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2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!

Türkiye'de futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstür çekimi için geri sayım başladı. Yeni sezonun maç programını belirleyecek kura çekimiyle birlikte takımların ilk hafta rakipleri, derbi haftaları ve sezon boyunca oynanacak tüm karşılaşmaların takvimi netleşecek.

2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!

2026-2027 SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig fikstür çekiminin beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili TFF tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Futbolseverlerin TFF tarafından yapılacak olan açıklamaları takip etmesi gerekiyor. S

2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!

SÜPER LİG 2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF'nin sezon planlamasına göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Sezonun 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!

DERBİ HAFTALARI FİKSTÜR ÇEKİMİYLE BELLİ OLACAK!

Fikstür çekiminin ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle oynayacağı derbi maçlarının haftaları da netlik kazanacak. Ayrıca kulüplerin iç saha ve deplasman programı ile sezonun tüm maç takvimi kamuoyuyla paylaşılacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #SÜPER LİG #TFF

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