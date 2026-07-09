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2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 07:06
2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? TFF duyurdu! Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi açıklanıyor!
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde gözler fikstür çekimine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon maç takviminin belirleneceği kura çekiminin tarihini ve organizasyona ilişkin detayları duyurdu. İşte Süper Lig fikstür çekimine dair merak edilenler…