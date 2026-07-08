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Giriş Tarihi: 08.07.2026 12:01

2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekipleri için fikstür heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda oynanacak karşılaşmaların programının belirleneceği fikstür çekiminin tarihini açıkladı. Kulüplerin sezon boyunca karşılaşacağı rakipler ve derbi haftaları yapılacak kura ile netleşecek.

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2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!

Futbolseverlerin merakla beklediği 2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi, 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak organizasyonda yeni sezonun maç takvimi belli olacak.

2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek. Organizasyon, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!

FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig fikstür çekiminin yayın bilgileri TFF tarafından paylaşılacak resmi duyurular üzerinden takip edilebilecek. Futbolseverler, kura sonuçlarını federasyonun dijital platformları ve yayıncı kuruluşun açıklamaları aracılığıyla öğrenebilecek.

2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLACAK MI?

Fikstür çekimiyle birlikte sezon içerisinde oynanacak önemli karşılaşmaların tarihleri de ortaya çıkacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor arasındaki derbi mücadelelerinin hangi haftalarda oynanacağı kura sonucunda belli olacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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