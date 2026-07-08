2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu fikstür çekimi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek. Organizasyon, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.