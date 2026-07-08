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2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.07.2026 12:01
2026-2027 Süper Lig Fikstür Çekimi Ne Zaman? TFF Tarihi ve Yayın Bilgilerini Açıkladı!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekipleri için fikstür heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda oynanacak karşılaşmaların programının belirleneceği fikstür çekiminin tarihini açıkladı. Kulüplerin sezon boyunca karşılaşacağı rakipler ve derbi haftaları yapılacak kura ile netleşecek.