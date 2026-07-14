2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Süreç genellikle temmuz ve ağustos aylarında yürütülürken kesin tarihler, ilgili ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bu nedenle adayların görev almak istedikleri ilçenin resmî duyurularını ve yayımlanan başvuru kılavuzunu kontrol etmeleri gerekecek.