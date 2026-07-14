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Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:25

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ders ücreti karşılığında görev almak isteyen adaylar, başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığın öğrenmek istiyor. Peki, 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? İşte, e- Devlet başvuru ekranı...

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2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Süreç genellikle temmuz ve ağustos aylarında yürütülürken kesin tarihler, ilgili ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bu nedenle adayların görev almak istedikleri ilçenin resmî duyurularını ve yayımlanan başvuru kılavuzunu kontrol etmeleri gerekecek.

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Ancak Türkiye genelinde geçerli ortak bir başvuru başlangıç ve bitiş tarihi bulunmuyor. Takvim, okullarda oluşacak öğretmen ihtiyacına ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin planlamasına göre ayrı ayrı belirleniyor.

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2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu, e-Devlet üzerinden sunulan Millî Eğitim Bakanlığı "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" hizmeti kullanılarak yapılabiliyor. Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden biriyle giriş yapılması gerekiyor.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ücretli öğretmenlik başvuru şartları, görevlendirme yapılacak branşa ve ilçenin yayımladığı kılavuza göre değişebiliyor. Adaylarda genel olarak şu koşullar aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru yapılacak alan için istenen yükseköğretim programından mezun olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • İlgili mevzuatta belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,
  • Öğretmenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
  • Askerlik yükümlülüğü bulunan adaylar için askerliğini yapmış, tecil ettirmiş veya askerlikten muaf olmak,
  • Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik belgesine sahip olmak,
  • Başvuru formunda eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmamak.

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