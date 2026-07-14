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2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları
Giriş Tarihi: 14.07.2026 12:25
2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet başvuru ekranı ve şartları
2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde ders ücreti karşılığında görev almak isteyen adaylar, başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığın öğrenmek istiyor. Peki, 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? İşte, e- Devlet başvuru ekranı...