2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları

2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları birçok ilçede başladı. Ancak başvurular için Türkiye genelinde geçerli tek bir başlangıç ve bitiş tarihi bulunmuyor. İlçe millî eğitim müdürlükleri, okullardaki öğretmen ihtiyacına göre kendi başvuru takvimlerini yayımlıyor.