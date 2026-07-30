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Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:09

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları

Yeni eğitim yılı öncesinde okullardaki öğretmen ihtiyacının karşılanması için ilçe Milli eğitim müdürlükleri duyurularını yayımlamaya başladı. 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları için tarihler ve istenen belgeler ilçeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

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2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları

Okullardaki öğretmen ihtiyacına göre yürütülecek 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvurularında yöntem, şartlar ve belgeler ilçelere göre değişebilecek. Adaylar, görev yapmak istedikleri ilçe Milli eğitim müdürlüğünün duyurusuna göre başvuru yapacak.

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları

2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları birçok ilçede başladı. Ancak başvurular için Türkiye genelinde geçerli tek bir başlangıç ve bitiş tarihi bulunmuyor. İlçe millî eğitim müdürlükleri, okullardaki öğretmen ihtiyacına göre kendi başvuru takvimlerini yayımlıyor.

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2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri e-Devlet'te bulunan "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" hizmeti üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra istenen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlaması gerekiyor.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları ve mezuniyet öncelikleri ilgili ilçe tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanıyor. Genel olarak adaylarda şu koşullar aranıyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Görev yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak
  • Belirtilen suçlardan mahkûm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
  • Yurt dışından mezun olanlar için denklik belgesine sahip olmak
  • Görevlendirilecek alana uygun lisans veya ön lisans programından mezun olmak.

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