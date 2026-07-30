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2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları
Giriş Tarihi: 30.07.2026 13:09
2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? e-Devlet ekranı ve başvuru şartları
Yeni eğitim yılı öncesinde okullardaki öğretmen ihtiyacının karşılanması için ilçe Milli eğitim müdürlükleri duyurularını yayımlamaya başladı. 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları için tarihler ve istenen belgeler ilçeye göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?