2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adliyeler adli tatil süresince tamamen kapanmayacak; nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar görev yapmayı sürdürecek. Ancak rutin duruşma takvimine 1 Eylül 2026 Salı günü başlayan yeni adli yılla birlikte dönülecek.

Adli tatil nedeniyle ertelenen duruşmalar ve bekleyen dosyalar da bu tarihten itibaren görülmeye devam edecek. Kanunda ivedi kabul edilen dava ve işlemler ise tatil dönemi boyunca nöbetçi mahkemeler tarafından ele alınacak.