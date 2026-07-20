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2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:40
2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?
Yargı teşkilatında her yıl uygulanan adli tatil başladı. Mahkemelerdeki rutin duruşma takviminin değiştiği adli tatil döneminde nöbetçi mahkemeler kanunda belirtilen acil işlere bakmayı sürdürecek. Davası devam eden vatandaşlar ve hukukçular, tatilin sona ereceği güne odaklandı. Peki, Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?