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Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:40

2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?

Yargı teşkilatında her yıl uygulanan adli tatil başladı. Mahkemelerdeki rutin duruşma takviminin değiştiği adli tatil döneminde nöbetçi mahkemeler kanunda belirtilen acil işlere bakmayı sürdürecek. Davası devam eden vatandaşlar ve hukukçular, tatilin sona ereceği güne odaklandı. Peki, Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?

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2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?

2026 adli tatil süresince adliyelerde yalnızca kanunlarda ivedi kabul edilen dava ve işlemler yürütülecek. Duruşmaların büyük bölümü yeni adli yıl takvimine bırakılırken nöbetçi mahkemeler görev yapmayı sürdürecek. Yargı teşkilatı tatilin tamamlanmasıyla yeniden olağan çalışma düzenine geçecek.

2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?

20 Temmuz'da başlayan 2026 adli tatili, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona erecek.

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2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adliyeler adli tatil süresince tamamen kapanmayacak; nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar görev yapmayı sürdürecek. Ancak rutin duruşma takvimine 1 Eylül 2026 Salı günü başlayan yeni adli yılla birlikte dönülecek.

Adli tatil nedeniyle ertelenen duruşmalar ve bekleyen dosyalar da bu tarihten itibaren görülmeye devam edecek. Kanunda ivedi kabul edilen dava ve işlemler ise tatil dönemi boyunca nöbetçi mahkemeler tarafından ele alınacak.

2026 ADLİ TATİL BAŞLADI: Adli tatil ne zaman sona erecek, adliyeler ne zaman açılacak?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatilde kanun gereği ivedi sayılan işler ele alınmaya devam ediyor. Bu kapsama genel olarak şu dava ve işlemler giriyor:

  • Tutuklu sanıkların bulunduğu ceza davaları
  • İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri
  • Nafaka ve soy bağına ilişkin davalar
  • Velayet, vesayet ve çocukların korunmasına yönelik işler
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesiyle ilgili davalar
  • İş sözleşmesi nedeniyle açılan bazı davalar
  • İflas ve konkordato işlemleri
  • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen diğer dava ve başvurular

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