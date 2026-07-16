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Haberler Fotohaber ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:13

ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğretmen adaylarının katılacağı 2026 MEB-AGS öncesinde sınav yerleri belli oldu. ÖSYM'nin duyurusuyla AGS ve ÖABT oturumlarına ait giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Peki, 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve güncel sınav takvimi…

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ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Başvurularını yapan adaylar, AGS sınav giriş belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Her oturum için düzenlenen belgenin sınav günü adayın yanında bulunması gerekecek.

ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2026 AGS ve ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin bulunduğu belgeyi 16 Temmuz'dan itibaren görüntüleyebilecek.

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ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak AGS sınav giriş belgesini edinebilecek. Sistemde 2026-MEB-AGS seçildikten sonra adayın sınava katılacağı bina ve salon bilgileri görüntülenebilecek.

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ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 AGS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Akademi Giriş Sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise aynı gün saat 14.45'te uygulanacak.

Adaylar AGS oturumu için saat 10.00'dan, ÖABT oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncel takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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