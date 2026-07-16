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ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 16.07.2026 11:13
ÖSYM duyurdu: AGS ve ÖABT sınav yerleri belli oldu! 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Öğretmen adaylarının katılacağı 2026 MEB-AGS öncesinde sınav yerleri belli oldu. ÖSYM'nin duyurusuyla AGS ve ÖABT oturumlarına ait giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Peki, 2026 AGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve güncel sınav takvimi…