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2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:02
2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?
Öğretmen adaylarının katılacağı sınavlar öncesinde bina ve salon bilgileri açıklandı. ÖSYM'nin duyurusunun ardından AGS ve ÖABT sınav giriş belgesi ile belge sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar öne çıktı. Adayların sınav günü yanlarında bulundurması gereken sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?