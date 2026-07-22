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Haberler Fotohaber 2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:02

2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

Öğretmen adaylarının katılacağı sınavlar öncesinde bina ve salon bilgileri açıklandı. ÖSYM'nin duyurusunun ardından AGS ve ÖABT sınav giriş belgesi ile belge sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar öne çıktı. Adayların sınav günü yanlarında bulundurması gereken sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

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2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

Sınava kısa süre kala adayların bina ve salon bilgilerini içeren AGS ve ÖABT sınav giriş belgesi erişime açıldı. AGS ve ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin aday sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Belgenin alınacağı ekran ile sınav günü uygulanacak kurallar duyuruda yer aldı.

2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak AGS ve ÖABT için adayların bina ve salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Sınav yerlerini gösteren belgeler, 16 Temmuz saat 11.00 itibarıyla Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

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2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

2026 AGS VE ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak.

  • AGS saat 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek.
  • ÖABT saat 14.45'te başlayacak. Testlerin cevaplama süresi alanlara göre 70 veya 90 dakika olacak.
2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ÖSYM AİS sınav giriş belgesi ekranına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapacak. Sistemde yer alan "2026 MEB-AGS Sınava Giriş Belgesi Dökümü" bölümünden ilgili oturuma ait belge görüntülenerek yazıcıdan çıkarılabilecek.

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2026 AGS VE ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU: ÖSYM AİS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınacak?

MEB AGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 AGS ve ÖABT sonuçları, ÖSYM takvimine göre 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

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