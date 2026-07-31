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2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı
Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:12
2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı
Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/2 için sınav günü yaklaşıyor. ÖSYM, adayların bina ve salon bilgilerine ulaşacağı sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, ÖSYM AİS giriş belgesi alma ekranı…