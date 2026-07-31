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Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:12

2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılacağı 2026-ALES/2 için sınav günü yaklaşıyor. ÖSYM, adayların bina ve salon bilgilerine ulaşacağı sınav giriş belgelerini erişime açtı. Peki, 2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, ÖSYM AİS giriş belgesi alma ekranı…

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2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav için son hazırlıklarını yapıyor. Sınava giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden görüntülenebilecek; adayların katılacağı bina, salon ve sıra bilgileri belgede yer alacak.

2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

2026 ALES/2 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci uygulaması, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Daha önce 26 Temmuz olarak belirlenen ALES/2 tarihi, ÖSYM tarafından yapılan takvim değişikliğinin ardından 2 Ağustos'a alınmıştı.

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2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2026 ALES/2 saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verileceği için sınav saat 12.45'te sona erecek.

ÖSYM'nin açıklamasına göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle katılımcıların belgelerinde yazan binada giriş saatinden önce hazır bulunması gerekiyor.

2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ALES/2 sınav giriş belgeleri 23 Temmuz 2026 tarihinde erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı seçerek belgelerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

ALES/2 KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU OLACAK?

ALES/2'de adaylara 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için 150 dakika süre tanınacak.

Sayısal Test, sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini; Sözel Test ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

ALES/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

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