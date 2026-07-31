2026 ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM AİS sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci uygulaması, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Daha önce 26 Temmuz olarak belirlenen ALES/2 tarihi, ÖSYM tarafından yapılan takvim değişikliğinin ardından 2 Ağustos'a alınmıştı.