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Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:09

ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 için geri sayım sürerken adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri ÖSYM AİS üzerinden görüntülenebiliyor. Sınav günü için hazırlıklarını sürdüren adaylar, oturum tarihi ve belge alma adımlarını merak ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılacağı ALES/2 için sınav merkezleri ÖSYM AİS üzerinden görüntülenebiliyor. Adayların ALES/2 sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması ve belirtilen saatten önce binada olması gerekiyor.

ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 ALES/2 sınavı, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ALES/2 sınav giriş belgesi, 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar belgelerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES/2 KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

ALES/2'de sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal testte 50, sözel testte 50 soru bulunacak.

Ek süre hakkı bulunmayan adaylara soruları yanıtlamaları için 150 dakika verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, saat 12.45'te tamamlanacak.

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