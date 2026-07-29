ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyen adayların katılacağı ALES/2 için sınav merkezleri ÖSYM AİS üzerinden görüntülenebiliyor. Adayların ALES/2 sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurması ve belirtilen saatten önce binada olması gerekiyor.