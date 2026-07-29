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ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:09
ALES/2 sınav yerleri belli oldu! ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ALES/2 için geri sayım sürerken adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri ÖSYM AİS üzerinden görüntülenebiliyor. Sınav günü için hazırlıklarını sürdüren adaylar, oturum tarihi ve belge alma adımlarını merak ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?