Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yaşam 2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:14

2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler için sınav süreci yaklaşıyor. Akademik takvimde uygulama tarihine yer verilirken sınav yerlerini gösteren belgeler için de bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

  • ABONE OL
2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

Yaz okulunda seçtikleri derslerden sınava girecek öğrenciler hazırlıklarını sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvimde sınav tarihi açıklanırken giriş belgeleri öğrenci sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınava girecekleri oturum, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgesinde bulunacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Bu nedenle adayların üniversitenin duyurularını ve öğrenci sistemini kontrol etmesi gerekiyor.

2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi yayımlandığında öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine öğrenci bilgileriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Belgeye e-Devlet'te yer alan "Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrencileri Sınava Giriş Belgesi" hizmeti üzerinden de ulaşılabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesinin sınav uygulamasına göre öğrencilere her ders için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavın kesin başlangıç saati ve öğrencinin katılacağı oturum, sınav giriş belgesinde belirtilecek.

AÖF SINAVLAR HAKKINDA BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA