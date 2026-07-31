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2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 10:14
2026 AÖF yaz okulu sınav takvimi || AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler için sınav süreci yaklaşıyor. Akademik takvimde uygulama tarihine yer verilirken sınav yerlerini gösteren belgeler için de bekleyiş sürüyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, giriş belgesi yayımlandı mı?