2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖF yaz okulu sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan takvime göre oturuma katılacak. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesinde öğrencilerin bina, salon, sıra ve saat bilgileri bulunacak.