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Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:00

2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu eğitiminin sonuna yaklaşılırken öğrencilerin dikkati sınav takvimine çevrildi. AÖF yaz okulu sınavı öncesinde sınav yerlerinin yer aldığı belgeler de erişime açılacak. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

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2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖF yaz okulu sınavı için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan takvime göre oturuma katılacak. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesinde öğrencilerin bina, salon, sıra ve saat bilgileri bulunacak.

2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi 2025-2026 öğretim yılı takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Yaz okulu dönemi de sınavın gerçekleştirileceği tarihte tamamlanacak.

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2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2026 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Belgenin yayımlanacağı tarihe ilişkin Anadolu Üniversitesinden bir duyuru gelmedi.

Öğrenciler, sınav giriş belgesi erişime açıldığında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sınava katılacakları bina, salon, sıra ve saat bilgilerini görüntüleyebilecek.

2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemine e-Devlet bilgileri veya öğrenci şifreleriyle giriş yaparak "Sınav İşlemleri" bölümüne ulaşabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi bu bölümden görüntülenip yazdırılabilecek.

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