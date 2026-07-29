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2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 11:00
2026 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu eğitiminin sonuna yaklaşılırken öğrencilerin dikkati sınav takvimine çevrildi. AÖF yaz okulu sınavı öncesinde sınav yerlerinin yer aldığı belgeler de erişime açılacak. Peki, 2026 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?