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2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:28
2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz dönemine katılan öğrenciler, hazırlıklarını açıklanacak takvime göre sürdürüyor. Oturum tarihinin yanı sıra giriş belgesinin erişime açılacağı gün de bekleniyor. Peki, yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?