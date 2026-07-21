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Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:28

2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz dönemine katılan öğrenciler, hazırlıklarını açıklanacak takvime göre sürdürüyor. Oturum tarihinin yanı sıra giriş belgesinin erişime açılacağı gün de bekleniyor. Peki, yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

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2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler için süreç dönem sonunda uygulanacak sınavla tamamlanacak. Oturuma katılacak adaylar, sınav yeri ve saat bilgisini üniversitenin sistemi üzerinden yayımlanacak belgeden öğrenecek.

2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesinin 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Oturum saati ve sınav merkezi bilgileri, giriş belgelerinin erişime açılmasıyla belli olacak.

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2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih henüz açıklanmadı. Belgeler, sınavdan önce Anadolu Üniversitesinin yapacağı duyuruyla öğrencilerin erişimine açılacak.

2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, belge yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Sınavın gerçekleştirileceği bina, salon, sıra numarası ve oturum saati bu belgede bulunacak.

Adayların sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesiyle birlikte geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekecek. Belgede belirtilen yer dışında başka bir merkezde sınava girilemeyecek.

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