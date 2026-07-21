2026 AÖF yaz okulu takvimi: Yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, belge yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Sınavın gerçekleştirileceği bina, salon, sıra numarası ve oturum saati bu belgede bulunacak.

Adayların sınav günü fotoğraflı sınav giriş belgesiyle birlikte geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekecek. Belgede belirtilen yer dışında başka bir merkezde sınava girilemeyecek.

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