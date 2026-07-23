Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:26

2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

Bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başlayacak. Velilerin işlemleri açıklanan takvim doğrultusunda ilgili merkezlere başvurarak tamamlaması gerekecek. Peki, 2026 BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte, kayıt tarihleri...

  • ABONE OL
2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, örgün eğitime devam ettikleri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçedeki BİLSEM tarafından gerçekleştirilecek. Velilerin gerekli belgelerle birlikte belirtilen tarihler arasında ilgili merkeze başvurması gerekecek.

2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

2026 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Veliler, 28 Ağustos 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlayabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitime devam ettikleri okulun kayıt bölgesindeki BİLSEM'e kaydedilecek. Velilerin, öğrencinin bağlı bulunduğu il veya ilçenin sorumluluk alanındaki bilim ve sanat merkeziyle iletişime geçerek işlemlerini tamamlaması gerekecek.

2026 YILI BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME SÜRECİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

BİLSEM'E KİMLER KAYIT YAPTIRABİLECEK?

Genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Sonuçlarda BİLSEM'de eğitim almaya hak kazandığı belirtilen öğrenciler, işlemlerini açıklanan tarihler arasında gerçekleştirecek.

2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

BİLSEM KAYIT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bireysel değerlendirme sonuçları, MEB'in sonuç ekranı üzerinden öğrencinin kimlik bilgileriyle görüntülenebilecek. Kayıt hakkı kazanıp kazanmadığını kontrol eden veliler, ardından öğrencinin kayıt bölgesinde bulunan BİLSEM'e başvurabilecek.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA