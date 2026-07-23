Haberler
Fotohaber
2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:26
2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?
Bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başlayacak. Velilerin işlemleri açıklanan takvim doğrultusunda ilgili merkezlere başvurarak tamamlaması gerekecek. Peki, 2026 BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte, kayıt tarihleri...