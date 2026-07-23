2026 BİLSEM kayıtları başlıyor: Kayıtlar ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?

Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, örgün eğitime devam ettikleri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçedeki BİLSEM tarafından gerçekleştirilecek. Velilerin gerekli belgelerle birlikte belirtilen tarihler arasında ilgili merkeze başvurması gerekecek.