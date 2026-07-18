2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı

ÖSYM'nin resmi takvim planlamasına göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınav merkezlerinde yer alan salonlarda oturum tam olarak saat 10.15'te başlayacaktır. Ancak adayların bu noktada çok dikkat etmesi gereken kritik bir "10.00 kuralı" bulunuyor. ÖSYM'nin sınav güvenliği ve uygulama yönetmeliği gereğince, adaylar saat 10.00'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.