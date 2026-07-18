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2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 18.07.2026 19:07
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 19:11
2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı
Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak amacıyla aylardır hazırlık yapan binlerce adayın heyecanla beklediği 2026 DGS için geri sayım resmen sona erdi. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda, adayların heyecanla araştırdığı dikey geçiş maratonunun oturum bilgileri, dakika detayları ve ders bazlı soru dağılımları netleşerek net bir takvime bağlandı. Peki; DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru kaç dakika?