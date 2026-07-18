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Haberler Fotohaber 2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 18.07.2026 19:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 19:11

2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı

Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak amacıyla aylardır hazırlık yapan binlerce adayın heyecanla beklediği 2026 DGS için geri sayım resmen sona erdi. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda, adayların heyecanla araştırdığı dikey geçiş maratonunun oturum bilgileri, dakika detayları ve ders bazlı soru dağılımları netleşerek net bir takvime bağlandı. Peki; DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru kaç dakika?

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2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı

İki yıllık üniversite diplomalarını dört yıllık fakülte bölümleri ile taçlandırmak isteyen mezunlar, Temmuz ayının bu kritik hafta sonunda hayallerindeki sıralama için ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinesinde yürütülen DGS sınav süresi ve soru sayısı adayların gündeminde.

2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı

2026 DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE SON GİRİŞ ZAMANI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi takvim planlamasına göre 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınav merkezlerinde yer alan salonlarda oturum tam olarak saat 10.15'te başlayacaktır. Ancak adayların bu noktada çok dikkat etmesi gereken kritik bir "10.00 kuralı" bulunuyor. ÖSYM'nin sınav güvenliği ve uygulama yönetmeliği gereğince, adaylar saat 10.00'dan sonra kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır.

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2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı

DGS KAÇTA BİTİYOR VE SINAV SALONLARINDAN EN ERKEN KAÇTA ÇIKILABİLİR?

2026-DGS kapsamında adaylara genel oturum düzeninde tam 135 dakika cevaplama süresi tanınmaktadır. Saat 10.15'te başlayacak olan zorlu maraton, herhangi bir ek süre hakkı bulunmayan adaylar için tam olarak saat 12.30'da sona erecektir.

ÖSYM kuralları kapsamında, sınavın ilk 100 dakikası ve son 15 dakikası içinde adayların salondan çıkması tamamen yasaktır.

2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı

2026 DGS SORU SAYISI VE DERS DAĞILIMLARI NASIL OLACAK?

DGS'de adayların karşısına toplam 100 sorudan oluşan tek bir yetenek testi çıkacak.

Sayısal Bölüm: 50 Soru (Temel Matematik, Geometri ve Muhakeme ağırlıklı Sayısal Mantık)

Sözel Bölüm: 50 Soru (Okuduğunu Anlama, Paragraf Analizi, Dil Bilgisi ve Sözel Mantık)

2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Temmuz'da tamamlanacak olan yoğun sınav sürecinin ardından adayların gözü kulağı ÖSYM'nin sonuç ekranında olacak. Kurumun resmi olarak ilan ettiği 2026 yılı sınav ve sonuç takvimine göre; 2026 DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2026 DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ile DGS sınav süresi ve soru sayısı
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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