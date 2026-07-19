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Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:44

2026 DGS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI: DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

Ön lisans eğitimini lisans programında sürdürmek isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. Sınavda yöneltilen soruları incelemek ve verdiği yanıtları kontrol etmek isteyen adaylar, erişim sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, "2026 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?" İşte, ÖSYM AİS ekranına ilişkin detaylar...

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2026 DGS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI: DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2026 DGS oturumunun tamamlanmasının ardından sınav soruları adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim süreci başladı. Sınava katılan adaylar, kitapçık görüntüleme işlemlerini kurumun çevrim içi sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

2026 DGS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI: DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

2026 DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, "2026-DGS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı" başlıklı duyurusunu paylaştı.

Böylece 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından adayların soruları inceleyerek verdikleri yanıtları kontrol edebileceği ekran erişime açıldı.

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2026 DGS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI: DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

DGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava katılan adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapacak.

Sistemde yer alan "Temel Soru Kitapçığı Görüntüleme" bölümünden 2026-DGS seçilerek sorulara ulaşılabilecek. ÖSYM AİS içerisinde temel soru kitapçığı görüntüleme hizmeti bulunuyor.

İşlem sırası şöyle olacak:

  • ÖSYM AİS'e giriş yapılacak.
  • 2026-DGS sınavı seçilecek.
  • Temel Soru Kitapçığı Görüntüleme ekranı açılacak.
  • Sorular ve adayın kitapçık dizilimi incelenecek.

2026-DGS: TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 DGS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI: DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

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