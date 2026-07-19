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2026 DGS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI: DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
Giriş Tarihi: 19.07.2026 14:44
2026 DGS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI: DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?
Ön lisans eğitimini lisans programında sürdürmek isteyen adayların katıldığı 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. Sınavda yöneltilen soruları incelemek ve verdiği yanıtları kontrol etmek isteyen adaylar, erişim sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, "2026 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?" İşte, ÖSYM AİS ekranına ilişkin detaylar...