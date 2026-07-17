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Haberler Fotohaber 2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 19:31

2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu! Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt buldu. New Jersey'deki dev stadyumda oynanacak tarihi karşılaşmanın yayın saati, şifresiz kanalı ve tüm detayları yayında.

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2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği tarihi turnuvada şampiyonluk düğümü çözülüyor. Yarı final engellerini aşarak adını zirveye yazdıran Avrupa şampiyonu ile son dünya şampiyonunun kozlarını paylaşacağı heyecan dolu müsabaka, küresel anlamda milyarlarca insanı ekran başına kilitleyecek. İspanya - Arjantin final maçı için geri sayım başladı.

2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEV FİNALİN TARİHİ VE BAŞLAMA SAATİ AÇIKLANDI

Futbol dünyasının bir numaralı organizasyonunda şampiyonu belirleyecek olan İspanya - Arjantin final maçı, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Amerika kıtasındaki yerel saat farkından dolayı merak edilen müsabakanın başlama saati, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00 olarak belirlendi. Pazar gecesi futbolun kalbi bu dev randevuyla atacak.

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2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSPANYA - ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Büyük turnuvanın Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT, final heyecanını da kesintisiz olarak ekranlara taşıyor. İspanya - Arjantin mücadelesi, TRT 1 kanalından şifresiz, canlı yayınlanacak.

2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI FİNALİ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Kupayı kaldıracak ülkenin belli olacağı tarihi finale, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde bulunan ünlü MetLife Stadyumu (Turnuva ismiyle New York New Jersey Stadyumu) ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 82 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olan bu devasa arena, dev maç için tamamen kapalı gişe olacak ve tribün şovlarıyla görsel bir şölene sahne olacak.

2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKİ TAKIMIN FİNALE UZANAN GÖRKEMLİ YOLCULUĞU

İspanya, modern pas oyunu ve genç yıldızlarının dinamizmiyle turnuvanın en göze hoş gelen futbolunu oynayarak finale kadar yükseldi. Lionel Messi önderliğindeki son şampiyon Arjantin ise turnuva boyunca oynadığı tüm kritik mücadeleleri kazanarak unvanını koruma yolunda adını bir kez daha finale yazdırmayı başardı. İki ekolün kapışması taktiksel bir savaşa sahne olacak.

2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 Dünya Kupası finalini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli hakem Slavko Vinčić yönetecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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