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2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 19:29
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 19:31
2026 Dünya Kupası finali: İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası finali için nefesler tutuldu! Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt buldu. New Jersey'deki dev stadyumda oynanacak tarihi karşılaşmanın yayın saati, şifresiz kanalı ve tüm detayları yayında.